В Астрахани по делу о мошенничестве арестовали журналиста Белякова

АСТРАХАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани по ходатайству следствия арестовал журналиста Игоря Беляков, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в канцелярии суда.

"Ходатайство следователя удовлетворено. Судом ему (Игорю Белякову) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 27 дней", - сообщили в суде.

Как ТАСС сообщила адвокат Белякова Полина Тамакулова, в марте журналист был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) при неисполнении контрактов на спортивную тематику с бюджетной спортивной организацией на сумму около 4 млн рублей.

"Да, он задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма около 4 млн рублей, которая разбита по эпизодам", - уточнила собеседница агентства.

Игорь Белков - астраханский журналист и политтехнолог, автор передачи "Клевое место" и руководитель "Астраханского пресс-клуба". Является организатором фестиваля "Вобла", на который ежегодно приезжают рыбаки со всей страны.