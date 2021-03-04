Жительница Новгородской области притворялась беременной, чтобы избежать наказания в суде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы города Валдай Новгородской области, которая притворялась беременной, чтобы избежать наказания за неуплату алиментов. Приставам она сказала, что ребенок умер, сообщили в четверг в региональном следственном управлении СК России.

"Следователем Валдайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новгородской возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении участником производства по делу")", - говорится в сообщении.

По данным регионального СК, женщина не выплачивала алименты на своего несовершеннолетнего ребенка. Приставы неоднократно бывали у нее дома, но никакие меры воздействия на женщину не оказывали должного эффекта. В Валдайском мировом суде рассматривалось дело о неуплате ею алиментов, чтобы избежать наказания женщина предоставила фальшивую справку о беременности сроком 36 недель. В результате фальсификации доказательств, ввиду якобы имеющейся беременности судом ей был назначен штраф, а не административный арест и обязательные работы.

После суда женщина также не платила алименты и приставы вновь пришли к ней домой, однако, никакого ребенка не увидели. Женщина пояснила, что ребенок якобы умер, но документально это подтвердить не смогла. Тогда приставы попросили показать место захоронения ребенка. После этого женщине пришлось признаться, что никакого ребенка не было и справка о беременности была фальшивая. По словам следователей, справку женщине выписала врач местного медучреждения, по предварительным данным, вознаграждения за это она не получала.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу. Расследование уголовного дела продолжается.