На Кубани неизвестный застрелил инспектора охотнадзора

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения на окраине поселка погибшим инспектора охотнадзора министерства природных ресурсов края, на теле имелись огнестрельные ранения. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в четверг.

"В правоохранительные органы Гулькевичского района поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве тела 43-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту следственным отделом по Гулькевичскому району СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мужчина являлся государственным инспектором охотнадзора регионального министерства природных ресурсов", - говорится в сообщении ведомства.

Известно о том, что мужчина выехал в угодья, откуда звонил своим коллегам, а затем пропал, сослуживцы обнаружили его погибшим на окраине поселка Подлесный. "У погибшего зафиксированы огнестрельные дробовые ранения грудной клетки", - добавили в краевом следственном управлении.