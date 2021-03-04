В "Бутырке" заключенный покончил с собой

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Заключенный московского следственного изолятора "Бутырка" покончил с собой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В камере СИЗО-2 обнаружено тело 45-летнего следственно-арестованного, совершившего суицид", - сказал собеседник агентства.

По данным базы Замоскворецкого суда Москвы, мужчина был арестован в январе 2020 года по обвинению в сексуальном насилии. Позже ему было предъявлено еще одно обвинение в разбое. Уголовное дело о насилии рассматривалось в суде с июля, однако в декабре было приостановлено в связи с психическим заболеванием обвиняемого.