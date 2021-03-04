Двух жителей Ленобласти задержали за похищение человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Следователи задержали двоих жителей Ленинградской области, которые подозреваются в похищении человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"В отношении двух граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека группой лиц по предварительному сговору"). В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи считают, что 3 марта подозреваемые в поселке Суходолье проникли в квартиру к мужчине, избили его и заковали в наручники, а затем насильно усадили в машину. Похищенного отвезли в строительный вагончик и насильно там удерживали. Потерпевшего удалось освободить сотрудникам полиции.

Следователи намерены ходатайствовать в суде о заключении задержанных под стражу. Мотивы похищения устанавливаются.