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Мужчина погиб, упав с 40-го этажа строящегося ЖК в центре Москвы

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после гибели мужчины в результате падения с 40-го этажа строящегося жилого комплекса на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел ночью на Краснопресненской набережной в строящемся здании ЖК. Мужчина упал с 40-го этажа, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

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