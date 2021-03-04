Мужчина погиб, упав с 40-го этажа строящегося ЖК в центре Москвы

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после гибели мужчины в результате падения с 40-го этажа строящегося жилого комплекса на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел ночью на Краснопресненской набережной в строящемся здании ЖК. Мужчина упал с 40-го этажа, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.