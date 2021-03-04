Третьего подозреваемого по делу об избиении в ИК-1 Ярославля поместили под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего сотрудника ИК-1 Ярославля Игоря Камиронова, подозреваемого в избиении заключенного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

"Камиронову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 23 апреля", - сказала собеседница агентства.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили после публикации видеозаписей с избиением в ИК-1 двух осужденных. 26 февраля задержали двух действующих сотрудников колонии - Кокуева и Семенова, суд в качестве меры пресечения также отправил их под домашний арест.

По данным юристов фонда "Общественный вердикт" (признан в РФ НКО-иноагентом), Камиронов избивал дубинкой заключенного Абубакара Цагалаева в классе воспитательной работы ИК-1 в 2016 году. Сейчас, по данным правозащитников, он служит пожарным в спасательном отряде МЧС.

"Новая газета" 23 февраля опубликовала видеоматериалы по совместному расследованию с адвокатами фонда "Общественный вердикт". На видео зафиксированы избиения двух заключенных в ИК-1 сотрудниками колонии. Один из заключенных - гражданин Грузии Важа Бочоришвили, имя второго ранее не называлось, теперь стало известно, что им является Абубакар Цагалаев.

По данным расследования, в мае 2016 года Бочоришвили направили в ярославскую ИК-1, где он подвергся жестокому избиению дубинками. После пыток его перевели в тяжелом состоянии в больницу Рыбинска, где ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог рассчитывать из-за гражданства. Бочоришвили умер в больнице.