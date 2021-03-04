Мосгорсуд оставил в СИЗО мужчину, распылившего газ в глаза бойцу ОМОН на акции 31 января

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг оставил под стражей уроженца Луганской области Павла Грин-Романова, который распылил в лицо бойцу ОМОН газ из баллончика в ходе несанкционированной акции 31 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 2 апреля 2021 года в отношении Грин-Романова П. С.", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что расследование дела Грин-Романова завершено и передано в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

По версии следствия, 31 января агрессивно настроенный молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Комсомольской площади в Москве, распылил в лицо находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику ОМОН содержимое газового баллончика.