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Прокуратура проводит проверку после падения ребенка с эскалатора в ТЦ Москвы

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту падения четырехлетнего ребенка с эскалатора в торговом центре на юге Москвы. Как сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, мальчик упал с высоты примерно второго этажа и получил травмы.

"3 марта четырехлетний мальчик без сопровождения взрослых в торговом центре на Кировоградской улице зацепился за поручень с оборотной стороны эскалатора, который поднял его на уровень второго этажа. Ребенок не удержался и упал", - сказала Нефедова. Мальчик госпитализирован.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. Прокуроры дадут оценку соблюдению торговым центром безопасности оказываемых услуг, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.

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