Неизвестный сообщил о "минировании" восьми районных судов в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в полицию о том, что здания восьми районных судов Санкт-Петербурга якобы заминированы, их проверяют кинологи, из некоторых судов эвакуируют людей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга эвакуируется, а в Выборгский районный суд приехала полиция с собакой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сообщения о "минировании" поступают в городские отделы полиции. Также правоохранители проверяют здания Красногвардейского, Колпинского, Московского, Приморского, Куйбышевского и Петродворцового районных судов.

Сообщения о "минировании" ранее приходили на электронную почту в приемные судов города. В некоторых из них злоумышленник требовали биткойны за то, чтобы прекратить рассылку. Все сообщения оказались ложными.