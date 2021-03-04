В Петербурге на 11 лет осудили мужчину за финансирование террористической организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Суд приговорил к 11 годам лишения свободы Давранбека Косимова, задержанного в Санкт-Петербурге за финансирование запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" и вербовке ее участников, сообщили журналистам в управлении ФСБ по городу и Ленинградской области.

"Косимов Давранбек признан виновным в финансировании террористической деятельности, а также склонении группы лиц к участию в деятельности международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра", запрещенной на территории РФ, приговорен к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении спецслужбы.

Приговор вынесен на выездном заседании коллегией судей Второго Западного окружного военного суда. В управлении ФСБ отметили, что, согласно приговору, три года осужденный проведет в тюрьме, а затем еще восемь лет в колонии строгого режима.

Косимов был ранее задержан сотрудниками управления ФСБ совместно с сотрудниками главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.