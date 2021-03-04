Водителя, сбившего семью под Воронежем, приговорили к 10 годам колонии

ВОРОНЕЖ, 4 марта. /ТАСС/. Суд в Воронежской области приговорил к 10 годам колонии и штрафу 3,5 млн рублей водителя, который в Павловском районе 8 марта прошлого года пьяным на сельской улице сбил семью из пяти человек. В результате ребенок и пожилая женщина погибли, еще двум членам семьи был причинен тяжкий вред здоровью, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры по региону.

"Павловским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 29-летнего Алексея Евминенко. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал с Евминенко в счет компенсации морального вреда потерпевшим 3 млн 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ТАСС, 8 марта 2020 года около 23:30 мск Евминенко в состоянии опьянения на автомобиле ВАЗ-211 наехал на семью из пяти человек на обочине дороги в селе Воронцовке Павловского района. Ребенок в возрасте девяти лет и его 58-летняя бабушка погибли, 61-летний мужчина, 30-летняя женщина и 15-летний ребенок были госпитализированы в Павловскую районную больницу. Выжившим женщине и подростку был причинен тяжкий вред здоровью.

По сообщению пресс-службы ведомства, Евминенко вину в преступлении отрицал, заявлял, что принял алкоголь уже после ДТП, наезд на пешеходов объяснял попаданием колеса в выбоину на дороге, но собранные доказательства опровергли его слова.