Член ОНК подтвердила два случая суицида, произошедшие за две недели в столичных СИЗО

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович подтвердила информацию о том, что за последние две недели в столичных СИЗО произошли два случая самоубийства.

"Второе самоубийство в московских СИЗО за последние две недели. 19 февраля покончил с собой мужчина в СИЗО-7, а сегодня - в Бутырке. Оба по статье о действиях сексуального характера. Это нехорошая ситуация", - сообщила она журналистам.

Ранее сообщалось, что в камере СИЗО-2 обнаружено тело 45-летнего следственно-арестованного, совершившего суицид. Об этом ТАСС сказал источник в правоохранительных органах.

По данным базы Замоскворецкого суда Москвы, мужчина был арестован в январе 2020 года по обвинению в сексуальном насилии. Позже ему было предъявлено еще одно обвинение в разбое.

А до этого сообщалось, что мужчина, подозреваемый в изнасиловании, покончил с собой в камере московского СИЗО-7 в Капотне. Об этом ТАСС также сообщил источник в правоохранительных органах. По обоим случаям начата доследственная проверка.