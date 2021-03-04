Один из нападавших на правоохранителей в Карачаево-Черкесии ранее был неоднократно судим

ЧЕРКЕССК, 4 марта. /ТАСС/. Второй подозреваемый в нападении на сотрудников правоохранительных органов в Карачаево-Черкесии уже имеет три судимости за участие в массовых беспорядках и нарушение ПДД, он объявлен в розыск, сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета РФ по КЧР.

"В Карачаево-Черкесской Республике разыскивается подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. В совершении указанного преступления подозревается Долаев Мурат Хаджи-Муратович 1982 года рождения, уроженец с. Гюрюльдеук Усть-Джегутинского района Ставропольского края, ранее судимый по ч. 2 ст. 212 УК РФ в 2014 году ("Участие в массовых беспорядках"), ст. 264.1 УК РФ в 2018 году, ст. 264.1 УК РФ в 2020 году ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию")", - рассказали в управлении.

В республиканском следственном управлении сообщили, что нападение случилось в селе Учкекен в ночь на 25 февраля. Сотрудники полиции и Росгвардии во время оперативно-профилактических мероприятий заметили машину с тонированными стеклами. На просьбу предъявить документы водитель ранил ножом полицейского, а пассажир автомобиля выстрелил из ружья в ногу сотруднику Росгвардии.

Нападавшие скрылись. Сотрудник полиции после оказания медицинской помощи отпущен домой, а сотрудник Росгвардии госпитализирован. Позже один из подозреваемых был задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").