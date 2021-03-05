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Власти Чили предупредили об угрозе цунами после землетрясение в Тихом океане

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям объявило "желтый" уровень опасности

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 марта. /ТАСС/. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Чили в четверг выпустило предупреждение об угрозе "небольшого цунами" после мощного землетрясения в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага.

"Основываясь на новых предварительных показателях Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили выпускает предупреждение для берегов Чили", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Twitter.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям, "цунами высотой от 30 сантиметров до 1 метра" может достигнуть берегов чилийского острова Пасхи в 23:03 по местному времени (07:03 мск), а континентальной части южноамериканской республики - после 04:00 (10:00 мск). Ведомство объявило "желтый" уровень опасности и попросило жителей следить за официальными уведомлениями.

Ранее в четверг Геологическая служба США сообщила о произошедшем у берегов Кермадекского архипелага землетрясения магнитудой 8,0. Национальный центр предупреждения о цунами США издал предупреждение о цунами. Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии призывало жителей районов, находящихся в зоне риска, эвакуироваться.

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Чили
Власти Австралии предупредили об угрозе цунами на острове Норфолк
Управление по чрезвычайным ситуациям также выступило с рекомендацией держаться дальше от воды, скальных массивов и пляжей
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