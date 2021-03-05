Вануату, Новая Каледония и Тонга эвакуировали жителей побережий из-за угрозы цунами

СИДНЕЙ, 5 марта. /ТАСС/. Власти ряда островных тихоокеанских государств призвали население покинуть прибрежные районы из-за опасности цунами после мощного землетрясения, зафиксированного в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага. Как сообщила в пятницу радиостанция Radio New Zealand, в ближайшие часы волны высотой от 0,3 до 1 метра ожидаются у побережий Новой Каледонии, Французской Полинезии, Островов Кука, Фиджи, Соломоновых Островов, Тонга и Вануату.

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Вануату выпустило предупреждение о возможном цунами после землетрясения в Тихом океане. Жителям провинций Тафеа, Шефа, Малампа, Салма и Пенама, рекомендуется "немедленно эвакуироваться из прибрежных районов и оставаться на возвышенностях".

Управление безопасности Новой Каледонии также обратилось к гражданам с рекомендацией покинуть прибрежные зоны. "Угроза реальна, и волна [цунами] может продвинуться на сушу", - сказал руководитель управления Александр Россиньоль, выступая перед местными СМИ,

Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Самоа сообщило, что угрозы цунами на территории страны нет, однако выпустило рекомендации избегать береговых районов из-за опасности наводнений и высоких приливных волн. Ученики местных школ были эвакуированы сразу после публикации предупреждение о цунами.

Власти Королевства Тонга предупредили о немедленной эвакуации жителей всех прибрежных районов. Руководитель национального управления по чрезвычайным ситуациям Мафуа Мака отметил, что "волна высотой до 1 метра может обрушиться на береговые линии Тонги". "Мы просим жителей держаться подальше от морских прибрежных районов и пляжей и покинуть 30-километровую зону береговой линии", - цитирует Маку радиостанция.

Управление гражданской обороны Новой Зеландии выпустило сообщение о землетрясении магнитудой 7,4, зафиксированном у берегов Кермадекского архипелага в 06:40 утра по местному времени (20:40 4 марта мск). После второго толчка, магнитудой 8,1 было выпущено предупреждение о цунами для прибрежных районов Новой Зеландии, а также островов Стюарт и Чатем. Жителям прибрежных районов рекомендовано оставаться на возвышенности и не приближаться к береговой линии. Также было выпущено предупреждение об угрозе цунами для жителей австралийского острова Норфолк, расположенного в Тихом океане между Австралией и Новой Зеландией.