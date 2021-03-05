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Бывший вице-президент палаты адвокатов Забайкалья получил условный срок за мошенничество

Адвоката приговорили к трем годам лишения свободы условно

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего вице-президента палаты адвокатов Забайкальского края к трем годам лишения свободы условно за мошенничество на 1 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Суд признал жителя Читы, адвоката, бывшего вице-президента палаты адвокатов Забайкальского края Павла Правидло виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, мужчина лишен права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет, лишен звания "Заслуженный юрист Забайкальского края". Суд также обязал его выплатить штраф в размере 70 тыс. рублей.

Осенью 2020 года Правидло получил от своего подзащитного - гендиректора коммерческой организации - 1 млн рублей якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов и суда за решение вопроса об изменении меры пресечения на более мягкую в отношении бизнесмена.

"В ходе следствия адвокат признал свою вину и вернул денежные средства подзащитному в полном размере", - добавили в ведомстве.

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