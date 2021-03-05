Жительница Бурятии, бросившая грудного ребенка на железнодорожные пути, осуждена условно

ТАСС, 5 марта. Суд в Улан-Удэ приговорил 39-летнюю местную жительницу к двум годам лишения свободы условно и принудительному лечению у психиатра за покушение на убийство ребенка, которого она оставила в пакете на железнодорожных путях. Об этом в пятницу сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) <…> Суд признал подсудимую виновной, назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года", - говорится в сообщении.

В октябре 2020 года на одной из железнодорожных платформ в Бурятии сотрудники предприятия обнаружили пакет, в котором находилась новорожденная девочка. Как установил суд, женщина родила дома ребенка и, чтобы избавиться от него, отнесла на платформу грузового поезда. Новорожденную доставили в больницу и оказали ей помощь, в том числе кислородную терапию.

"Кроме того, [суд] назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях", - уточняется в сообщении прокуратуры.