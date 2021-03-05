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Ребенок пострадал в ДТП в Москве

Пострадавшую девочку 7 лет госпитализировали

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ребенок пострадал в ДТП на 1-й Изумрудной улице в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На 1-й Изумрудной улице, 4к2 был совершен наезд на пешехода. Пострадавшая (девочка 7 лет) госпитализирована", - говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили ТАСС, что ДТП произошло около 07:55 на придворовой территории. "Водитель с места происшествия не скрывался. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося, по факту ДТП начата проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что, по предварительным данным, семилетняя девочка выскочила на проезжую часть из припаркованного автомобиля.

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