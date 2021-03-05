Полиция возбудила дело после кражи в центре Москвы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело о краже из автомобиля часов Rolex стоимостью 3,3 млн рублей и 1,8 млн рублей наличными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сообщили в главке.

Ранее мужчина 1987 года рождения сообщил в полицию, что 3 марта в 16:45 припарковал свою машину на парковке бизнес-центра на улице Селезневской. По его словам, в закрытом на ключ бардачке машины лежали денежные средства в размере 1,8 млн рублей, в центральном подлокотнике около водительского сиденья находились часы Rolex из белого золота стоимостью 3,3 млн рублей. Примерно через три часа он вернулся к автомобилю и обнаружил, что его машину взломали, а часы и деньги похищены.