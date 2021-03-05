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В Москве женщина лишилась взятых в кредит 7 млн рублей, став жертвой телефонных мошенников

По данному факту полицейские начали проверку

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Жительница Москвы попалась на уловки телефонных мошенников и лишилась около 7 млн рублей, взятых в кредит, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась женщина и сообщила, что ей позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка, который сказал, что в отношении нее совершаются противоправные действия. Позже с ней связался лжесотрудник полиции, сообщивший, что в Подмосковье появилась преступная группировка из числа сотрудников банка и она должна явиться к нему, предварительно взяв по его требованию несколько кредитов в банке и переведя эти деньги на счет мошенникам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила около 7 млн рублей, по данному факту полицейские начали проверку.

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