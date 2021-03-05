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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП под Оренбургом

Среди пострадавших - девочка-подросток

ОРЕНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Автомобили Chevrolet Niva и Ford столкнулись у села Майорское в Оренбургской области, один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На трассе Казань - Оренбург - Акбулак на 686 км в 09:40 (07:40 мск), произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet Niva и Ford. В результате столкновения одна женщина погибла, четыре человека получили травмы, в том числе девочка 2006 года рождения", - сказано в распространенном сообщении.

Спасатели вытащили из искореженной "Нивы" водителя и трех женщин, уточнили в департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, доставили в больницы Оренбурга.

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