В Мурманской области вынесли приговор капитану маломерного судна за гибель трех человек

МУРМАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Суд в Мурманской области приговорил управлявшего маломерным судном "Юбилейный ЯМЗ" к 2,5 года колонии-поселения за нарушения правил безопасности и эксплуатации судна, в результате чего оно затонуло, три человека погибли. Об этом говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Печенгский районный суд Мурманской области вынес приговор судоводителю маломерного судна "Юбилейный ЯМЗ". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

Суд установил, что судоводитель допустил нарушения правил безопасности и эксплуатации маломерного судна, на борту которого находилось девять пассажиров. 17 октября 2020 года он при следовании по акватории Баренцева моря не обеспечил контроль скорости и безопасное расстояние в условиях сильного ветра. В результате этого судно налетело на скалистый берег, перевернулось и затонуло, семь человек спаслись, трое погибли. Суд также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с движением и эксплуатацией водного транспорта на два года.