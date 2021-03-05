В центре Петербурга улицу залило кипятком из-за аварии на теплотрассе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Прорыв теплотрассы произошел на улице Маяковского в центре Санкт-Петербурга, в результате на дорогу вытек кипяток. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе предприятия АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"В 11:35 5 марта 2021 года при плановом объезде специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обнаружили дефект по адресу улица Маяковского, дом 3. Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончание ремонтных работ и перевод системы отопления в штатный режим запланированы в ночь на 6 марта, на 00:30 мск. Управляющим компаниям домов, расположенных рядом с местом аварии, поручено вести постоянный контроль за системами отопления.