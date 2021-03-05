В Чувашии возбудили дело против женщины, избивавшей своих детей

ТАСС, 5 марта. Уголовное дело возбудили против жительницы города Новочебоксарска, наносившей побои пятилетней дочери и четырехлетнему сыну. Женщина лишена родительских прав, говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по республике.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Новочебоксарска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание двух несовершеннолетних лиц, заведомо для виновной находящихся в беспомощном состоянии")", - отмечается в сообщении.

Женщина вместе с детьми проживала в одном из общежитий города Новочебоксарска. По версии следствия, в период с июля 2020 года по 2 января 2021 года она неоднократно наносила побои зарядным кабелем от телефона и металлической выбивалкой для ковров двум своим детям.

Об избиении детей сообщила бабушка пострадавших. На данный момент несовершеннолетние изъяты из семьи и временно помещены в социальный реабилитационный центр. Их мать лишена родительских прав. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы.