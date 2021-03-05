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В Архангельске на жилой дом упал строительный кран

Пострадавших нет

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Строительный кран упал в пятницу на жилой деревянный дом в Архангельске. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"Строительный кран упал на жилой дом на Набережной, 118. Оперативная группа работает на месте, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура Архангельской области организовала проверку по факту падения крана, в ходе которой даст оценку действиям застройщика. На место ЧП выехал исполняющий обязанности прокурора г. Архангельска.

По данным ведомства, в результате падения крана дом получил частичные повреждения.

 

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