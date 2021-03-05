Замгендиректора "Газпром газораспределение Киров" задержали по делу о коммерческом подкупе

ТАСС, 5 марта. Следственные органы Кировской области задержали замгенерального директора "Газпром газораспределение Киров" по уголовному делу о коммерческом подкупе в размере около 20 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждены два уголовных дела в отношении заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Киров" по признакам преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, замгендиректора получил от представителей одной из компаний, занимающихся строительством, 10 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. Помимо этого за счет строительной компании на земельных участках, принадлежащих обвиняемому, были произведены работы по строительству дома, установке необходимого оборудования и мебели, заливке фундамента дома и гаража на общую сумму более 11 млн рублей, то есть в особо крупном размере. После коммерческих подкупов обвиняемый предложил заключать с компанией договоры подряда на строительство газопроводов и выполнение других работ, своевременно и беспрепятственно подписывать документы по приемке и оплате выполненных работ.

В АО "Газпром газораспределение Киров" проведены обыски, в ходе которых изъята документация, интересующая следствие. Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывают сотрудники региональных УФСБ и УМВД России по Кировской области.