Вандалы повредили памятник Тарасу Шевченко в Ивано-Франковской области Украины

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Неизвестные повредили памятник Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины. Об этом в пятницу сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - написал он в Facebook.

Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников.

Памятники Шевченко подвергались на Украине актам вандализма и в предыдущие годы. Мотивы злоумышленников неизвестны.

Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник "Кобзарь", считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.