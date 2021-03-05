Власти Греции объявили ЧС в зоне землетрясения

АФИНЫ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Греции объявили в пятницу режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в трех районах близ города Лариса, где выявлены наибольшие проблемы с жильем после сильных землетрясений в среду и четверг. Соответствующее распоряжение отдал заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий в правительстве за ликвидацию последствий кризисных ситуаций, а подписал его генеральный секретарь по делам защиты граждан Василиос Папагеоргиу.

Режим ЧС будет действовать в течение шести месяцев - до 3 сентября 2021 года. Его объявление является формальной мерой, позволяющей властям обходить бюрократические процедуры одобрения ассигнований и быстро выделять средства для помощи населению и восстановления поврежденных зданий и инфраструктуры. Режим ЧС объявлен в муниципалитете Тирнавос и муниципальном образовании Потамия муниципалитета Элассоны (область Лариса), а также в муниципалитете Фаркадонас (область Трикала).

В среду в области Лариса неподалеку от городка Элассона произошло сильное землетрясение, имевшее, по разным оценкам, магнитуду 5,9-6,3. В четверг вечером в том же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,9-6,0. После первого и второго подземного толчка имели место десятки афтершоков. В результате действия стихии в ряде сел пострадали несколько десятков каменных домов старой постройки, где появились трещины или осыпались старые стены. Люди успели выбежать на улицу. Пострадавших не было.

В четверг упал большой камень со скал Метеоры, на которых расположены знаменитые православные монастыри, внесенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кусок каменной породы скатился к подножью скалы, но расположенные поблизости дома не пострадали, как и сами монастыри.

В среду жителям поврежденных домов, а также тем, кому было не рекомендовано возвращаться в свои жилища до их проверки коммунальными службами, были предоставлены номера в местных гостиницах, также был развернут палаточный лагерь. Там эти люди провели уже вторую ночь. По оценке ученых, сейсмическая активность в этом районе постепенно будет затухать, хотя афтершоки могут тут продолжаться еще около двух месяцев. При этом сейсмологи предупреждают, что не исключено и новое сильное землетрясение магнитудой до 6,0. Правительство направило в район специальную команду для изучения последствий стихии и оказания помощи населению.