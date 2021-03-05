Суд в Петербурге вынес приговор супружеской паре за истязание детей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил супругов Максима и Татьяну Бердниковых к семи и трем годам колонии соответственно за истязание детей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание: Бердникову в виде лишения свободы сроком на семь лет в колонии общего режима; Бердниковой в виде лишения свободы сроком на три года в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Супруги вину признали. Приговор вынес Фрунзенский районный суд города.

В январе прошлого года Главное следственное управления СК РФ по Петербургу сообщало о возбуждении нескольких уголовных дел против семейной пары - мужчины 1996 года рождения и женщины 1984 года рождения по подозрению в истязании девочки и мальчика, отцом которых является глава этой семьи.

По данным следствия, отец и мачеха девочки 2014 года рождения систематически избивали ее руками, ногами и бейсбольной битой. Медицинскую помощь ребенку не оказывали, что привело к образованию опасной для жизни девочки инфицированной раны. Установлено также, что мужчина избивал и своего сына 2015 года рождения.