В Мытищах за взятку в 1,6 млн рублей задержали начальника отдела налоговой инспекции

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Начальник отдела налоговой инспекции Мытищ задержана за получение взятки в размере 1,6 млн рублей и покушение на получение от бизнесмена еще одной взятки в 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, с октября 2020 года по февраль 2021 года начальник отдела налоговой инспекции при посредничестве своего родственника получила взятку в сумме 1 млн 600 тыс. рублей за общее покровительство по службе от директора двух коммерческих компаний. Кроме этого, она совершила покушение на получение взятки от этого же коммерсанта в сумме 20 миллионов рублей за сокращение суммы налога, подлежащей уплате в бюджет", - сообщила Врадий.

Чиновник и ее родственник задержаны. Им предъявлено обвинение в получении и покушении на получение взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве соответственно. Уголовное дело возбуждено по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области. Следователь вышел в суд с ходатайством об аресте обвиняемых.