Суд в Москве рассмотрит дело в отношении главы дознания ФТС Кизлыка

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Прокуратура направила в Дорогомиловский суд Москвы уголовное дело в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка и еще четверых сотрудников таможни, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями с ущербом более 25 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина, заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина и старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина, - сообщили в надзорном ведомстве. - Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу".

По версии следствия, с 3 июля 2018 года по 22 июля 2019 года сотрудники ФТС России приняли незаконные процессуальные решения. В результате люди, неправомерно переместившие через границу наличные, были освобождены от уголовной ответственности. Также им необоснованно было возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства. Бюджету РФ причинен ущерб на сумму свыше 25 млн рублей.