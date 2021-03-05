{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Москве рассмотрит дело в отношении главы дознания ФТС Кизлыка

Также прокуратура направила в суд дело в отношении четверых сотрудников таможни

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Прокуратура направила в Дорогомиловский суд Москвы уголовное дело в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка и еще четверых сотрудников таможни, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями с ущербом более 25 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина, заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина и старшего дознавателя по особо важным делам Домодедовской таможни Андрея Шурыгина, - сообщили в надзорном ведомстве. - Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу".

По версии следствия, с 3 июля 2018 года по 22 июля 2019 года сотрудники ФТС России приняли незаконные процессуальные решения. В результате люди, неправомерно переместившие через границу наличные, были освобождены от уголовной ответственности. Также им необоснованно было возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства. Бюджету РФ причинен ущерб на сумму свыше 25 млн рублей.

Теги
Россия
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тихом океане
Эпицентр находился примерно в 890 км к югу от столицы Королевства Тонга
Читать полностью