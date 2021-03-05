Виновного в ДТП, где погиб сын экс-главы Поморья, осудили на 7,5 года колонии

АРХАНГЕЛЬСК, 5 марта. /ТАСС/. Исакогорский районный суд Архангельска приговорил виновника ДТП, в котором погиб сын бывшего губернатора Архангельской области Анатолия Ефремова, к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом говорится в пятницу в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"Оглашен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погиб сын Анатолия Ефремова. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года и 11 месяцев", - говорится в сообщении.

Исакогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнего Анатолия Лихачева виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Установлено, что Лихачев, по решению суда лишенный права управления транспортным средством, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 25 сентября 2020 года двигался на автомобиле Toyota Land Cruizer Prado по ул. Адмирала Нахимова в Архангельске. В районе дома №6 он не справился с управлением, выехал с полосы движения и столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем, в результате чего пассажир Toyota Land Cruizer Prado - Ефремов - погиб.

Лихачев, оставаясь на месте ДТП, не выполнил законное требование сотрудников ГИБДД о прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Указанное происшествие получило широкий общественный резонанс.