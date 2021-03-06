На "Гродно Азот" внепланово остановили два цеха

МИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Блокировка некорректной работы компрессора привела к внеплановой остановке цехов "Аммиак-4" и "Карбамид-4" на ОАО "Гродно Азот", угрозы городу и экологии нет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте предприятия.

"Внеплановая остановка цеха "Аммиак-4" произошла 5 марта около 20:20 из-за блокировки некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402. В настоящий момент выясняются и устраняются причины, приведшие к остановке воздушной машины позиции 402 цеха "Аммиак-4". Отделения сероочистки и первичного риформинга цеха находятся в стадии пуска", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что из-за остановки цеха "Аммиак-4" произошла остановка технологически связанного с ним цеха "Карбамид-4". "Технический персонал завода принимает необходимые усилия для скорейшего пуска цехов. Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет", - сказано в сообщении.