Последствия схода 17 вагонов в Хабаровском крае устраняют более 200 железнодорожников

ТАСС, 6 марта. Железнодорожники занимаются восстановлением движения поездов на перегоне Форель - Дальневосточный, где в ночь на субботу произошел сход 17 вагонов грузового поезда. К работам привлечены более 200 человек, тяжелая техника, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"В настоящее время предпринимаются все необходимые меры для восстановления движения в кратчайшие сроки. В устранении последствий схода заняты 213 железнодорожников, задействована тяжелая техника двух восстановительных поездов со станций Литовко и Хабаровск-2", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального ГУ МЧС, к месту схода отправилась оперативная группа, в том числе представители следственных и надзорных органов, правительства Хабаровского края. "Из Хабаровска в Амурский район на вертолете Ми-8 вылетела опергруппа, на месте специалисты проведут оценку обстановки и уточнят последствия происшествия. Ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю", - отметили региональном главке МЧС.

В связи с инцидентом поезд №667 Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск возвращен в Комсомольск-на-Амуре, пассажиры обеспечены питанием, начата процедура возврата средств и переоформления проездных документов без дополнительных платежей и сборов. Поезд №352 Владивосток - Советская Гавань прибыл в Хабаровск, для его пассажиров также организовано питание, при необходимости обеспечивается размещение в гостинице.

В результате схода в четырех цистернах грузового состава обнаружена капельная течь нефтепродуктов. "Предпринимаются оперативные меры по предотвращению экологического ущерба. На место происшествия направлены экологи Дальневосточной железной дороги и Центра Экоспас. Железнодорожниками организована локализация места разлива (обваловка). Экологическая ситуация находится под контролем, угрозы распространения топлива нет", - подчеркнули в пресс-службе.

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