Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Киргизии

НУР-СУЛТАН, 6 марта. /ТАСС/. Сеть сейсмологических станций Казахстана зафиксировала в субботу землетрясение магнитудой 4,9 на территории Киргизии. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Министерства образования и науки Казахстана.

По ее данным, подземный толчок был зарегистрирован в 07:13 (04:13 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 95 км к юго-востоку от Алма-Аты на территории Киргизии. Очаг залегал на глубине 5 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.