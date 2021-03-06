Число пострадавших в ДТП с автобусом в Польше достигло 35

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП, в которое попал рейсовый автобус Познань - Херсон в Польше, увеличилось до 35 человек. Об этом сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь, написал он в субботу в Twitter. В аварии, которая произошла вблизи города Кашице, погибли шесть граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших украинцев. Он также сообщил, что на месте работают консулы.

Представитель украинского МИД ранее сообщил о гибели шести граждан Украины. "Шесть граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - писал Николенко в Twitter.