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На Ставрополье обрушилась стена неработающего санатория

На месте происшествия нашли тело мужчины

СТАВРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Стена санатория, находящегося на реконструкции, частично обрушилась в Кисловодске на Ставрополье. На месте происшествия обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 12:45 мск поступила информация об обрушении фрагмента стены по адресу: Кисловодск, улица Реброва, 15. Здание санатория "Кисловодск" неэксплуатируемое, находится на реконструкции. При разборе завалов обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.

На месте работают десять спасателей, кинологический расчет и представители следственного управления СК РФ по региону. Информация о происшествии уточняется.

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