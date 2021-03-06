Рабочий погиб в результате обвала земли на строительной площадке в Петергофе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Рабочий на стройке в районе Старого Петергофа погиб в результате обвала земляной траншеи. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

"6 марта в 16:40 мск на территории строительной площадки по адресу Гостилицкая улица, дом 2 произошел обвал траншеи, в результате которого был засыпан рабочий. Мужчина скончался до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.

В августе 2019 года в администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга сообщали, что на территории между улицами Первого мая, Гостилицкой и Широкой идет строительство многофункционального крытого спортивного комплекса. В составе комплекса планируется создание ледового поля, двух бассейнов и универсального спортивного зала.