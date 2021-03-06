В двигателе экстренно севшего в феврале в Денвере Boeing 777 нашли микротрещины

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Многочисленные микротрещины найдены в двигателе самолета Boeing 777, совершившего 21 февраля экстренную посадку в аэропорту Денвера (штат Колорадо). Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на выводы Национального совета по безопасности на транспорте США.

Согласно первым результатам исследования, проводимого специалистами совета, на внутренних поверхностях одной из лопастей двигателя Pratt & Whitney PW 4000 найдены множественные микротрещины. В ведомстве считают, что это является признаком так называемой усталости металла (накопления повреждений). Именно этот фактор, как отмечалось ранее, мог послужить причиной остановки работы двигателя.

В конце февраля глава Нацсовета о безопасности на транспорте Роберт Самуолт на видеобрифинге заявил, что в двигателе были сломаны две лопасти: одна - у основания, другая - посредине. По его словам, деталь, сломанная в середине, получила повреждения от соприкосновения с поврежденной у основания лопастью.

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета произошел отказ двигателя. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов. После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000".