Двое пострадали при пожаре в пятиэтажке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в пятиэтажном доме в Екатеринбурге, сотрудники МЧС спасли 23 человек, в том числе троих детей. Двое пострадали, открытое горение ликвидировано, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В квартире на первом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома горели домашние вещи. Площадь пожара составила 20 кв. м. Звеньями газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасены 23 человека, в том числе трое детей, из них один ребенок, относящийся к маломобильной группе населения", - говорится в сообщении. В пресс-службе ТАСС уточнили, что пострадали двое.

Сообщение о пожаре поступило в 22:32 (20:32 мск), в 22:54 (20:54 мск) огонь локализовали, открытое горение ликвидировали в 23:29 (21:29 мск).

Проводится проливка и разборка конструкций. В тушении пожара задействовали пять единиц техники, 21 человек личного состава. Причина пожара устанавливается.