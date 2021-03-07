Полиция задержала подозреваемого в поджоге ночного клуба в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 7 марта. /ТАСС/. Посетитель ночного клуба в Новокузнецке Кемеровской области после конфликта с охраной заведения, по предварительным данным, в ночь на воскресенье принес в клуб бутылку с зажигательной смесью, из-за которой в здании начался пожар, пострадали два человека. Сотрудники полиции задержали подозреваемого и готовятся возбудить уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство", сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Произошедшему в ночном клубе предшествовал конфликт сотрудников охраны заведения с двумя посетителями, которые в состоянии опьянения вели себя агрессивно, в результате оба они были удалены на улицу. Вскоре один из них вернулся в клуб, держа в руках бутылку с зажигательной смесью. Один из посетителей, который находился в фойе, выбил бутылку из его рук, в результате чего произошел пожар. Из клуба были эвакуированы посетители, возгорание было ликвидировано сотрудниками заведения", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на воскресенье. За медицинской помощью обратились два 19-летних жителя Новокузнецка, они получили ожоги.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого - 22-летнего местного жителя. Следователями отдела полиции "Центральный" по городу Новокузнецку решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.