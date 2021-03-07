В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

ТАСС, 7 марта. Три человека, включая одного ребенка, погибли при пожаре в многоквартирном доме Уфы. Еще четверо пострадали, сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

В два часа ночи по местному времени (00:00 мск) в управление поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом многоквартирном доме в Уфе, по ул. Ферина, д. 1/2. На место выехали пожарные по повышенному рангу. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на четвертом этаже в девятиэтажном жилом доме.

"Эвакуировано 150 человек, из них 46 детей. В 06:44 пожар полностью ликвидирован. По данным центра медицины катастроф, в результате пожара погибло три человека, в том числе один ребенок. Пострадали четыре человека. У всех пострадавших отравление продуктами горения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Жителей дома разместили в пункте временного размещения, расположенном в школе № 51. Работают психологи МЧС России.

Следственный отдел по Калининскому району Уфы управления СК РФ по Башкирии возбудил уголовное дело после пожара, сообщила пресс-служба управления.

"Следственным отделом по Калининскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), по факту смерти трех человек во время пожара. Как установлено следствием, 7 марта 2021 года, около 02:00 (00:00 мск), произошел пожар в квартире на 4-м этаже 9-этажного дома по улице Ферина. В результате пожара погибли три человека, в том числе 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания, допрашиваются очевидцы и жильцы дома, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики. На месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

В новость внесены изменения (09:39 мск) - добавлена информация о возбуждении уголовного дела после четвертого абзаца.