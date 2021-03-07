СК начал проверку после аварии на трубопроводе на реке Оби в Югре

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Процессуальная проверка началась после разлива углеводородов с последующим возгоранием на подводном трубопроводе реки Оби около Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
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"В результате пожара термические ожоги лица и туловища получил мужчина, которому оказана первая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится процессуальная проверка. С целью установления всех обстоятельств произошедшего осуществлен выезд на место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что рисков для населения нет. От места происшествия до ближайшего населенного пункта около 44 км. Риски повторного возгорания также отсутствуют.
Правительство Югры ранее в субботу сообщило о пожаре в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов.