{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку после аварии на трубопроводе на реке Оби в Югре

В результате пожара после разлива углеводородов один человек получил ожоги лица и туловища
© Андрей Махонин/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Процессуальная проверка началась после разлива углеводородов с последующим возгоранием на подводном трубопроводе реки Оби около Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На эту тему

"В результате пожара термические ожоги лица и туловища получил мужчина, которому оказана первая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение. По данному факту проводится процессуальная проверка. С целью установления всех обстоятельств произошедшего осуществлен выезд на место происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рисков для населения нет. От места происшествия до ближайшего населенного пункта около 44 км. Риски повторного возгорания также отсутствуют.

Правительство Югры ранее в субботу сообщило о пожаре в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Открытого горения на реке Оби в месте аварии трубопровода практически нет
Как сообщил представитель компании "СибурТюменьГаз", углеводороды догорят в специально оборудованных амбарах в ближайшее время
Читать полностью