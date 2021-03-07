{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Одиннадцать машин столкнулись на МКАД из-за снегопада

В результате происшествия никто не пострадал
© Владимир Гордо/ТАСС, архив

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Одиннадцать автомобилей столкнулись на МКАД во время снегопада. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 93 км МКАД произошло столкновение 11 автомобилей. По предварительным данным, причиной аварии стал снегопад", - сказал собеседник агентства. В результате ДТП никто не пострадал.

Накануне Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о том, что до вечера воскресенья их ожидает снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах, а также усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Теги
Россия
Две массовые аварии с 17 автомобилями произошли на 93-м км МКАД
По предварительной информации, причиной ДТП стал снегопад
Читать полностью