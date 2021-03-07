Одиннадцать машин столкнулись на МКАД из-за снегопада

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Одиннадцать автомобилей столкнулись на МКАД во время снегопада. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 93 км МКАД произошло столкновение 11 автомобилей. По предварительным данным, причиной аварии стал снегопад", - сказал собеседник агентства. В результате ДТП никто не пострадал.

Накануне Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о том, что до вечера воскресенья их ожидает снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах, а также усиление ветра с порывами 15-20 м/с.