Площадь пожара в месте аварии на трубопроводе в Югре составила 1,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Площадь пожара в месте аварии на подводном трубопроводе на реке Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа составила 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

"В результате прорыва резервного трубопровода происходило факельное горение углеводородов на площади 1,2 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м.

По его словам, после аварии был перекрыт участок трубы протяженностью 6 км. "Специалисты Росприроднадзора произвели забор проб воды и воздуха", - сказали в экстренных службах.

В результате пожара пострадал один человек, он получил ожоги. Сейчас открытого горения уже практически нет.

В субботу произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "СибурТюменьГаз", в результате которого в акватории реки Оби возник пожар. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов.