СК начал проверку данных о превышении полномочий сотрудниками УФСИН под Ярославлем

ТАСС, 7 марта. Следователи начали проверку после превышения должностных полномочий сотрудниками УФСИН в СИЗО-2 города Рыбинска Ярославской области, которые якобы избили одного из подследственных. Об этом в воскресенье сообщает управление СК по региону.

"Вчера в СМИ появились сведения о том, что сотрудники СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области превысили свои должностные полномочия. По данному факту следственными органами СК России по Ярославской области организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана юридическая оценка действиям сотрудников службы исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

Ранее в издании "Ярновости" появилась информация о том, что семь сотрудников УФСИН избили в СИЗО № 2 Рыбинска 34-летнего подследственного Максима Меликова. Якобы при оформлении в СИЗО сотрудники хотели ввести в его организм металлоискатель, чтобы убедиться, что он не пытается пронести с собой запрещенные предметы. Подследственный отказался, после чего был избит. Продукты, переданные ему родственниками, сотрудники уничтожили.