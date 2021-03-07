Две массовые аварии с 17 автомобилями произошли на 93-м км МКАД

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Две массовые аварии с 17 машинами произошли в воскресенье утром на 93-м км МКАД. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Около 10:00 на внешней стороне 93-го км МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло массовое ДТП, по предварительным данным, с участием 11 автомобилей. После аварии движение перекрывалось по трем полосам, но уже восстановлено.

"На этом же участке на внутренней стороне магистрали столкнулись еще шесть автомобилей. Перекрыты правая и средняя полосы. Пострадавших нет", - сообщает столичный департамент транспорта.

На месте аварий работают городские службы.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, предварительно, причиной аварии стал снегопад.

Накануне Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о том, что до вечера воскресенья их ожидает непогода - снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах, усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Такое же предупреждение распространил и подмосковный главк МЧС. Водителям рекомендуется, находясь за рулем, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Следует избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений, парковать автомобили стоит вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС советуют обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, укрываться под деревьями и отмучают, что при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.