Трое палестинских рыбаков погибли у берегов Газы

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Трое палестинских рыбаков погибли в воскресенье у берегов сектора Газа после взрыва на борту их лодки. Об этом сообщает новостной портал Palsawa.

Инцидент произошел утром в районе города Хан-Юнис в южной части прибрежного палестинского анклава. Как уточнил глава профсоюза рыбаков Газы Низар Айяш, судно, на котором вели промысел палестинцы, было поражено снарядом. По его словам, до сих пор не установлено, кто именно открыл огонь. В МВД сектора заявили, что начали расследование произошедшего.

Ряд палестинских СМИ утверждал, что за этим инцидентом может стоять израильская армия. Однако, как сообщили в ее пресс-службе, никаких операций в этом районе не проводилось, израильские военнослужащие не несут ответственности за случившееся, а причину произошедшего следует искать в Газе.