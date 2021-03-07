В Волгограде мужчина напал на прохожую и пытался ранить полицейского

ВОЛГОГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Мужчина, состоящий на психиатрическом учете, ранил стамеской прохожую на улице в Волгограде и пытался ударить полицейского, который его задерживал, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"В 06:30 старший сержант ППС направлялся на службу и увидел, что мужчина в трико и майке угрожает стамеской другому мужчине. Увидев человека в форме, он попробовал напасть, а потом попытался убежать, но был задержан. Известно, что до этого он нанес множественные травмы лица и рук прохожей - женщине 1967 года рождения, ей оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась", - сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что нападавший - это состоящий на психиатрическом учете житель Волгограда 1974 года рождения. Пытаясь скрыться от сотрудника полиции, он также разбил стекло проезжавшей мимо иномарки.

"Мужчина состоит на специализированном учете по психиатрическому заболеванию, некоторое время назад выписался из медицинского учреждения. Сейчас его снова туда поместили. Органами полиции проводится процессуальная проверка", - добавил собеседник агентства.